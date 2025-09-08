Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали у побережья Камчатки

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 18 0

В населенных пунктах края ощущались подземные толчки интенсивностью до 3 баллов.

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали у побережья Камчатки

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5 в Тихом океане у восточного побережья Камчатки. Об этом 7 сентября сообщили в Telegram-канале Камчатского филиала ФИЦ единой геофизической службы РАН.

«Время UTC: 07 SEP 2025 21:24:57 (09.24 понедельника по Камчатке, 00.24 мск). Координаты: 50.7797 северной широты, 157.2289 восточной долготы. Магнитуда: 5,5», — уточнили специалисты.

Эпицентр подземных толчков находился в 271 километре от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 69,2 километра. По информации службы, землетрясение ощущалось в населенных пунктах Камчатского края интенсивностью до 3 баллов.

Ранее, 30 июля, на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор ученые фиксируют регулярные афтершоки, большинство из которых не ощущаются людьми. Несмотря на снижение мощности повторных толчков, сейсмологи продолжают характеризовать сейсмическую активность региона как «экстремально высокую».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
81.56
0.26 95.48
0.70
Кровавая луна исполнит желания: что принесет лунное затмение 7 сентября 2...

Последние новости

4:10
Поле русской славы: как Куликовская битва изменила ход истории
4:00
Золото на пике популярности: инвесторы переходят от госдолга США и ЕС к драгметаллам
3:45
Песков заявил о росте числа понимающих первопричины СВО стран
3:25
«Очень скоро»: Трамп о ближайшем разговоре с Путиным
2:59
Не парик: Кейт Миддлтон появилась на публике с новой прической
2:40
На двух работах: когда не оплачивается больничный лист

Сейчас читают

Во всем виноваты родители: психолог о полном провале зумеров в бытовых вопросах
«Усадил ее и дал отдышаться»: в Германии 85-летняя вдова связалась с 35-летним парнем ради любовных утех
Кровавая луна исполнит желания: что принесет лунное затмение 7 сентября 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025