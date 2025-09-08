Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали у побережья Камчатки

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5 в Тихом океане у восточного побережья Камчатки. Об этом 7 сентября сообщили в Telegram-канале Камчатского филиала ФИЦ единой геофизической службы РАН.

«Время UTC: 07 SEP 2025 21:24:57 (09.24 понедельника по Камчатке, 00.24 мск). Координаты: 50.7797 северной широты, 157.2289 восточной долготы. Магнитуда: 5,5», — уточнили специалисты.

Эпицентр подземных толчков находился в 271 километре от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 69,2 километра. По информации службы, землетрясение ощущалось в населенных пунктах Камчатского края интенсивностью до 3 баллов.

Ранее, 30 июля, на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор ученые фиксируют регулярные афтершоки, большинство из которых не ощущаются людьми. Несмотря на снижение мощности повторных толчков, сейсмологи продолжают характеризовать сейсмическую активность региона как «экстремально высокую».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.