«Остаться с мечтами или выбрать любовь»: Топольницкая о новой роли в сериале

Юлия Топольницкая благодарна мужу за его постоянную поддержку

Актриса Юлия Топольницкая рассказала о своей новой роли в сериале «Москва слезам не верит. Все только начинается». Этим она поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на премьере сериала от Национальной Медиа Группы.

По словам Юлии, ее героиня сталкивается с нелегким решением, от которого зависит дальнейшая судьба. Артистка отметила, что у многих людей бывают подобные ситуации в жизни.

«Моя героиня как раз-таки находится на перепутье между выборами — остаться со своими мечтами и надеждами или все-таки выбрать любовь, новый шанс и пойти в эту историю. У всех такие перепутья были. У меня тоже», — пояснила Юлия.

При этом она добавила, что справляться в работе ей помогает муж, актер Игорь Чехов.

«Я благодарна своему супругу за то, что он тоже в этой профессии, он прекрасно понимает, что он находится в одной и той же кухне, и он меня поддерживает», — отметила она.

Топольницкая призналась, что участие в сериале свело ее с актрисой Мариной Александровой, и это знакомство очень понравилось Юлии.

«Марина Александрова — это моя большая любовь и мое большое открытие. Помимо того, что она — суперпрофессиональная актриса, одаренная, талантливая, так еще и невероятный человек. Это человек, которого я забрала теперь в свою жизнь и уже не отдам», — заключила собеседница.

По сюжету сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» девушка Ксюша в начале 2000-х годов приезжает покорять Москву. У нее нет связей, средств к существованию, но есть пятилетний ребенок. В столице ей на помощь приходят новые подруги: прилежная студентка медицинского Оля и взбалмошная Маша, которая мечтает выйти замуж за иностранца и уехать за границу.

