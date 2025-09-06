«Это близко любой женщине»: актриса Александрова назвала свое заветное желание

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова Эксклюзив 37 0

Во все времена представительницы прекрасного пола искали лишь одно.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса Марина Александрова назвала своим заветным желанием быть любимой

Актриса Марина Александрова на премьере сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» от Национальной Медиа Группы призналась в беседе с 5-tv.ru, что с героиней сериала Ксюшей, которую сыграла актриса Тина Стойилкович, у них есть общая черта.

По словам актрисы, их объединяет потребность в любви.

«Желание быть любимой, мне кажется, близко любой женщине», — заявила она.

Также звезда добавила, что жажда признания и тепла со стороны партнера была присуща женщинам во все времена.

Марина Александрова — актриса театра и кино. Родилась в 1982 году в Венгрии, в семье подполковника артиллерии и преподавателя. В 1996 году поступила в Театральное училище имени Щукина. В 2003 году была принята в труппу театра «Современник», где работала до 2011 года.

Популярность ей принесли роли принцессы Марии Гессен-Дармштадтской в сериале «Бедная Настя» и Екатерины II в сериале «Екатерина». С 2008 по 2011 год была в браке с актером Иваном Стебуновым. В 2012 году вышла замуж за режиссера Андрея Болтенко. Пара воспитывает двух детей: сына Андрея и дочь Екатерину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что жена Ивана Янковского на премьере сериала рассказала об отношении к проектам мужа.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
81.56
0.26 95.48
0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:34
В Италии сообщили о рухнувших из-за Путина планах «коалиции желающих»
8:01
«Это близко любой женщине»: актриса Александрова назвала свое заветное желание
7:44
Кобяков отметил участие 8,4 тысячи человек на ВЭФ-2025
7:30
В ДНР после атаки украинских беспилотников повреждены три автобуса
7:12
Силы ПВО сбили 34 украинских БПЛА над регионами РФ
6:49
Соглашения на сумму 6,51 трлн рублей подписали во время ВЭФ-2025

Сейчас читают

Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ВЭФ-2025. Главное
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 сентября, для всех знаков зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025