«Обижала себя внутри»: блогер Маш Милаш о слезах на камеру

|
Оказалось, что расплакаться в кадре довольно сложно.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Блогера Маш Милаш попросили заплакать на камеру в новой кинокартине

Блогер и актриса Мария Камова, известная под псевдонимом Маш Милаш, рассказала об исполнении эмоциональной сцены в новой киноленте. Этим она поделилась в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере сериала от Национальной Медиа Группы.

По ее словам, ей пришлось поучаствовать в сильном моменте, где от нее потребовали заплакать. При этом она призналась, что просто так изобразить слезы у нее не вышло бы, поэтому пришлось себя внутренне настраивать на нужную эмоцию необычным способом.

«Была жесткая сцена с плачем. Просили плакать. Я бы не смогла сыграть такое, поэтому я себя внутри по-настоящему обижала, чтобы реально рыдать», — откровенно призналась Мария.

К тому же она добавила, что все это происходило в обстановке, когда множество операторов наводили объективы камер на нее.

«Ты плачешь, на тебя наезжают шесть мужиков с камерами и говорят: «Не отвлекаемся, продолжаем истерить», — заключила сетевая знаменитость.

Блогер Маш Милаш известна своими провокационными и эпатажными видеороликами в сети, на которых она общается с различными незнакомыми людьми в разных форматах. Также она развивает карьеру певицы под псевдонимом MILASH.

