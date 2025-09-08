Фаеры, музыка и жара: как прошел четвертый «Кинчев Фест»

Четверый фестиваль «Кинчев Фест» прошел в Петербурге

В Петербурге громкими аккордами проводили выходные. В четвертый раз в столице русского рока прогремел фестиваль «Кинчев Фест». Двухдневный марафон, новая площадка и дюжина команд во главе с легендарной «Алисой». Тысячи поклонников слетелись на звуки тяжелой музыки со всей страны. Корреспондент «Известий» Максим Облендер — о фестивале с огоньком.

Гореть ночью и не гаснуть днем. Рискнуть прыгнуть в первый слэм под хардкор или, стоя подальше от сцены, подпевать в полголоса, тут уж как душе угодно.

Все это «Кинчев Фест», который фанаты ждали целый год, но который пролетел как одно мгновение.

Вопреки всем прогнозам — жара. Легкого морского бриза с залива хватает лишь на то, чтобы развевать флаги.

«Я сразу говорю, что уже надо готовить венички, чтобы чик-чик так немножечко себя водичкой поливать. Вода на сцене — она горячая. То есть чай пьешь», — поделился музыкант, лидер группы «КняZz» Андрей Князев.

Пристальное внимание к мелочам: зрители готовили прически и образы.

Организаторы озадачились, чтобы комфортно было и взрослым, и детям. «Северный флот», «Stigmata», Вадим Самойлов. «Дайте Два», «Калинов мост». Каждая группа вписала фест в свой график. Четвертого числа провели саундчек на этой сцене, пятого слетали в Южно-Сахалинск, шестого прилетели назад в Петербург, оправдав название своего коллектива — «Пилот».

«КняZz», «JANE AIR». Образцовый экстрим-вокал меняет речитатив и альтернатива. «Саграда», «25/17». И все это хором из тысячи голосов фестиваля тяжелой музыки.

«Это не тяжелый рок, а тяжелый по восприятию, заставляющий немного задуматься и почувствовать определенные движения. То есть вот, что я вкладываю в это понятие. Не более того», — отметил лидер группы «Алиса» Константин Кинчев.

В этом году Кинчев отобрал дюжину команд. Одни музыканты в майках «Алисы», хотя не играют в «Алисе», сам Константин в футболке от «Юности моея». Эта группа привезла из Москвы целый десант поклонников. Музыкантов они носят буквально на руках.

Фестиваль, на который едут, без преувеличения, со всей России. Это возможность услышать новые имена и живьем посмотреть на легенд нашей сцены».

«Организация, атмосфера добродушная, благожелательная. Предельно уютно все, просто слов нет. Здорово», — поделился музыкант, лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин.

Так же здорово, как получить пластинку, подписанную кумиром. Любимая группа старше поклонницы из Кургана в четыре раза.

Легендарная группа «Алиса» два вечера подряд играла свои лучшие песни за более чем 40-летнюю историю. От «Энергии» до «Гойды» — в общей сложности четыре часа на радость «Армии Алисы».

Сейчас уже сложно сказать, на каком из концертов «Алисы» впервые зажглись фаеры. Но теперь без этого перформанса не обходится ни один концерт. И можно с уверенностью сказать, что 4 и 5 сентября уже 2026 года здесь снова будут жечь и гулять на «Кинчев Фесте».

Продажа билетов на новый фест стартовала, не успел потухнуть огонь старого. Через год «Кинчев Фест» отметит пятилетие.

«Команда крепкая, мощная и очень надежная. Всем спасибо, братцы», — заключил Константин Кинчев.

Так же ярко, так же душевно, так же в большой компании.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.