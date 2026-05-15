Несмотря на обострение в Ормузском проливе и ограничение авиаперелетов, форум в Казани «Россия-Исламский мир» стал рекордным по числу участников. В столицу Татарстана прибыли представители Ирана, Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и многих других стран — всего больше сотни государств прислали свои делегации.

В программе — дискуссии и подписания соглашений, а еще — выставка, где показаны кулинарные достижения! С дегустации блюд восточной кухни и начал знакомство с форумом корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Не будем лукавить: первым делом гости казанского форума спешат именно сюда.

— Краешки, ребра, сервелат сырокопченый, балык-бастурма, казылыки. Казылыков у нас пять видов.

Башкирская конина, татарский мед — его, кстати, особенно ценят арабы.

— Это очень хорошо. Вкусный мед!

Одних только фиников саудовских — двадцать четыре вида. Киргизские сухофрукты, марокканские сладости. Ну и узбекские приправы, куда без них.

— Только для вас. Подарочки, добавочки, по восточному от души.

Халяль-маркет работает как продовольственная биржа между нашими регионами и странами Глобального Юга. Делегаты из Туркмении, к примеру, обещают каждой российской семье по яйцу — страусиному.

«Как его есть? Это очень просто: разбить на сковородку. Если куриное яйцо — на одного человека, то это — на десяток. Это одного отличие», — объяснил представитель Туркменистана Максад Ибрагимов.

— То есть надо еще и рождаемость сразу повышать, чтобы семья была большая?

— Совершенно верно.

Смех смехом, но потребителей товаров халяль в мире уже свыше двух миллиардов. Золотая жила в условиях ограничений. Российские дизайнеры одежды уже перекраивают бизнес-планы. Вот вам шелковые платки из Екатеринбурга.

«Сама идея представить регион через узор — просто потрясающая. Думаю, именно это раскрывает культуру, моду и словно объединяет весь мир в одном шарфе», — отметил президент Индийской палаты международного бизнеса Манприт Сингх Наги.

А это — благопристойная мода из Челябинска. Красавицы из Малайзии и Сенегала остались в восторге.

А вот арабских мужчин куда больше интересует российская техника и технологии. Эта экспозиции не такая красочная, но специалистов впечатляет не меньше. Взять хотя бы вертолет «Ансат» с новым отечественным двигателем.

«Ансат» в переводе с татарского означает «простой» и «легкий». Вертолет функционирует почти при любых температурах и может взлетать даже с неподготовленных площадок. Это особенно важно при эвакуации пациентов с отдаленных территорий.

Зарубежные стенды отвечают роскошными коврами и расписной посудой. Но за ними скрывается то, что не выставишь на прилавок: арабский капитал, за которым охотятся ведущие державы планеты.

Жемчужина Казанского Кремля — мечеть Кул-Шариф — один из главных символов российского ислама. В стране сегодня более двадцати миллионов мусульман, и это не только вера, но еще и тесные культурные и экономические связи с половиной планеты.

Автомобилестроение, девелопмент, нефтехимия, образование. К подписанию готовят более сотни соглашений.

«Наша цель — обмен торговыми брендами между Саудовской Аравией и нашими российскими партнерами в сфере еды, напитков, логистических услуг и в образовании», — заявил председатель Национального комитета по франчайзингу Саудовской Аравии Халид Аль-Гамди.

Именно Саудовская Аравия одной из первых ввела взаимный безвизовый режим с Россией. Регион заинтересован в развитии медицинского туризма.

«Многие направления медицины в России очень развиты и часто дешевле, чем в Европе или США», — рассказал доктор, специалист по ортопедической хирургии, владелец компании медицинского туризма Саид Аль-Зияди.

Но экономика неотделима от политики. Пока на Западе затягивают петлю санкций, в Казани плетут новый узор глобального миропорядка.

«Американская политика представляет собой череду неудач — начиная с вторжения в Афганистан, затем в Ирак, Ливию и теперь Иран. Именно поэтому через совместное сотрудничество и координацию с Россией и дружественными государствами, такими как Китай и другие, мы можем найти коллективные решения наших проблем», — заявил член Группы стратегического партнёрства «Россия — исламский мир», бывший посол Египта в России Иззат Саад.

На полях форума уже говорят о возможности единой расчетной системы между странами БРИКС и исламским союзом. Впрочем, сенсационных заявлений ждать не стоит. Восток, как известно, дело тонкое.

