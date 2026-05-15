Рискованная футбольная ставка лишила россиянина трех миллионов рублей

Дарья Орлова
Лишь один гол отделил азартного болельщика от огромного выигрыша в чемпионате Испании.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Российский любитель спортивных пари лишился суммы в три миллиона рублей после завершения футбольного поединка между «Валенсией» и «Райо Вальекано». Об этом сообщил портал Betonmobile.

Азартный игрок выбрал для крупной ставки встречу 36-го тура испанской Примеры, рассчитывая на триумф «Валенсии». Букмекерские аналитики выставили на такой исход коэффициент 2,34.

В случае успеха и победы номинальных фаворитов чистая прибыль клиента могла составить внушительную сумму, а общая выплата превысила бы семь миллионов рублей. Однако спортивное противостояние завершилось вничью со счетом 1:1, что автоматически привело к аннулированию ставки и потере всех вложенных средств.

На данный момент в турнирной таблице чемпионата Испании «Валенсия» располагается на 11-й строчке, имея в своем активе 43 набранных очка.

Клуб всего на один балл отстает от своего недавнего оппонента — «Райо Вальекано», который удерживает десятую позицию. Стоит отметить, что подобные крупные неудачи любителей ставок в России фиксировались и ранее.

