«Сцена лечит»: Гарик Харламов рассказал о самом трагичном эпизоде в жизни

Самым тяжелым моментом в жизни Гарика Харламова была смерть его отца

Комик Гарик Харламов впервые подробно рассказал о самом тяжелом моменте в своей жизни. По словам артиста, настоящим испытанием для него стала смерть отца, о которой он узнал прямо в день большого концерта.

Откровенным признанием юморист поделился в эфире федерального канала. Харламов отметил, что зрители часто воспринимают комиков как людей, которые обязаны шутить при любых обстоятельствах, однако за сценой артисты переживают те же эмоции, что и все остальные.

«А я как будто бы человек. Есть свои переживания», — заметил артист.

Трагедия произошла в день выступления Харламова в Ереване, где его и коллег ждали тысячи зрителей. С утра он узнал о смерти отца Юрия, которому было 56 лет, и сначала решил отказаться от выхода на сцену.

«У меня был самый тяжелый момент в жизни, когда умер папа», — признался Харламов.

Юморист рассказал, что сразу связался с коллегой Гариком Мартиросяном и сообщил, что не сможет участвовать в концерте. Однако спустя время он понял, что оставаться одному в гостиничном номере будет для него еще тяжелее.

«Я понимал, что если я сейчас буду лежать в номере и смотреть в потолок — я вообще с ума сойду. Поэтому проще было пойти. Сцена лечит, это правда», — поделился Харламов.

Артист также назвал тот вечер серьезным эмоциональным испытанием для самого себя.

«И в этот же день я выступал перед трехтысячной аудиторией в городе Ереван», — рассказал юморист.

По словам Харламова, работа и реакция зрителей тогда помогли ему хоть ненадолго отвлечься от переживаний и справиться с внутренним состоянием.

