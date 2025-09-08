Трамп заявил о готовности перейти к новому этапу санкций против России

Президент США Дональд Трамп подтвердил свою готовность перейти к новому этапу санкционных мер против России. Об этом он сообщил представителям СМИ в Белом доме, не раскрывая деталей, сроков и характера возможных ограничений.

«Да, я готов», — лаконично ответил Трамп на вопрос о введении новых санкций.

Ранее США уже вводили несколько пакетов ограничений в отношении России, включая запреты на поставки технологий, заморозку активов российских банков и компаний, запрет на импорт и экспорт целого ряда товаров, а также санкции против отдельных физических лиц и секторов экономики.

Согласно данным CNN, Трамп опасается, что ужесточение санкций может негативно сказаться на переговорном процессе и привести к его срыву. При этом на американского лидера продолжают оказывать давление страны, которые выступают за более жесткий санкционный режим.

Президент РФ Владимир Путин уже заявлял о том, что экономика России демонстрирует устойчивость и стране хватает ресурсов для завершения спецоперации. Он также отметил важность устранения первопричин конфликта на Украине для достижения мира.

