В деле о хищении денег у бойцов СВО появились новые потерпевшие

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 33 0

Таксисты специально искали российских военнослужащих в аэропорту Шереметьево и вымогали у них средства.

В деле о хищении денег у бойцов СВО появились новые потерпевшие

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В уголовном деле о хищении денег таксистами у участников специальной военной операции (СВО) в международном аэропорту Шереметьево появились новые потерпевшие. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник.

По данным собеседника агентства, большинство из них выявлены по банковским транзакциям фигурантов дела, а часть узнала об уголовном расследовании и самостоятельно заявила о фактах обмана со стороны таксистов.

По делу было арестовано почти 30 человек, в том числе организатор группировки вымогателей. Преступники специально искали бойцов СВО в аэропорту, предлагая им пассажирские перевозки сначала за адекватные деньги, а по окончании поездки резко завышая стоимость — например, две тысячи рублей превращались в 40 или даже 90 тысяч, одна тысяча — в 70 тысяч, восемь тысяч — в 122 тысячи рублей.

Оплата происходила как переводами, так и через банковские терминалы, установленные у фигурантов. Тем, кто отказывался платить завышенную сумму, угрожали физическим насилием. В одном случае соучастники предложили бойцу СВО выпить спиртное и после того, как тот потерял бдительность, похитили с его банковской карты 615 тысяч рублей через терминал. Другой участник операции лишился 28 тысяч рублей аналогичным способом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
81.56
0.26 95.48
0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:50
В США учительница отправляла 15-летним ученикам интимные фотографии
8:48
«Не раз протягивал руку»: как Путин трижды спасал Китай
8:41
Адриан Осенний и Наталья Овсяница: что можно и нельзя делать 8 сентября
8:30
«Будет еще кривее»: звезда «Дом-2» Ирина Пинчук о критике ее внешности
8:27
Убийственный рой: пчелы до смерти закусали свою хозяйку
8:18
Зеленский обиделся на Трампа за отсутствие Украины на саммите на Аляске

Сейчас читают

«Обижала себя внутри»: блогер Маш Милаш о слезах на камеру
Во всем виноваты родители: психолог о полном провале зумеров в бытовых вопросах
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025