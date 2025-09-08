В деле о хищении денег у бойцов СВО появились новые потерпевшие

В уголовном деле о хищении денег таксистами у участников специальной военной операции (СВО) в международном аэропорту Шереметьево появились новые потерпевшие. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник.

По данным собеседника агентства, большинство из них выявлены по банковским транзакциям фигурантов дела, а часть узнала об уголовном расследовании и самостоятельно заявила о фактах обмана со стороны таксистов.

По делу было арестовано почти 30 человек, в том числе организатор группировки вымогателей. Преступники специально искали бойцов СВО в аэропорту, предлагая им пассажирские перевозки сначала за адекватные деньги, а по окончании поездки резко завышая стоимость — например, две тысячи рублей превращались в 40 или даже 90 тысяч, одна тысяча — в 70 тысяч, восемь тысяч — в 122 тысячи рублей.

Оплата происходила как переводами, так и через банковские терминалы, установленные у фигурантов. Тем, кто отказывался платить завышенную сумму, угрожали физическим насилием. В одном случае соучастники предложили бойцу СВО выпить спиртное и после того, как тот потерял бдительность, похитили с его банковской карты 615 тысяч рублей через терминал. Другой участник операции лишился 28 тысяч рублей аналогичным способом.

