Убийственный рой: пчелы до смерти закусали свою хозяйку

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 37 0

Также пострадал муж пчеловода.

После нападения роя собственных пчел погибла 73-летняя пчеловод

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

The Irish Times: После нападения роя собственных пчел погибла 73-летняя пчеловод

В Ирландии 73-летняя пчеловод Кэтлин Девин трагически погибла после того, как на нее напал рой пчел. Об этом сообщило издание The Irish Times.

Инцидент произошел недалеко от ее дома в селе Балликасл, где женщина много лет занималась разведением пчел и добивалась успеха — ее мед не раз получал награды на сельскохозяйственных выставках.

По словам соседей, после нападения они сразу же вызвали экстренные службы, и женщину доставили в больницу на вертолете. Несмотря на усилия врачей, спасти ее жизнь не удалось. Вместе с Кэтлин пострадал и ее муж — они оба имели многолетний опыт в пчеловодстве и знали, как обращаться с ульями, и подобная реакция роя стала неожиданностью.

Эксперты предполагают, что трагедия могла произойти по разным причинам, включая избыточное беспокойство пчел из-за погодных условий или внешних факторов. В последние годы отмечается рост числа подобных атак по всей Европе, что связывают с изменениями климата и экологическими преобразованиями, влияющими на поведение насекомых. Например, во Франции в городе Орийак, где пострадали десятки человек.

Власти и специалисты призывают соблюдать осторожность при работе с пчелами, особенно в теплый сезон, и своевременно обращаться за медицинской помощью при укусах.

