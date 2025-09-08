«Не гарантирует безопасности»: почему нельзя мыть сырое мясо

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Даже продукт высокого качества может содержать патогенные микроорганизмы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Биотехнолог Золотарева: промывка сырого мяса может быть опасна

Промывка сырого мяса перед приготовлением не гарантирует безопасность, так как во время процесса по кухне могут распространяться опасные бактерии вместе с каплями воды. Об этом сообщил старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева в беседе с Lenta.ru.

«Капли воды, содержащие микроорганизмы, во время мытья разлетаются на расстояние до 50 сантиметров, оседая на столешницах, посуде и других окружающих предметах», — поделилась эксперт.

По словам специалиста, самыми опасными являются кампилобактерии и сальмонеллы, которые обитают на поверхности сырой птицы. С помощью них человек может получить пищевое отравление, симптомами которого станут диарея, рвота и повышенная температура.

Как уточняет Золотарева, мытье сырого мяса не сможет избавить от бактерий. По словам специалиста, единственным гарантированным способом обеззараживания мяса является термическая обработка — прожарка или варка продукта.

Эксперт посоветовала, завести для разделывания мяса отдельную доску, которую после готовки следует тщательно вымыть средством для посуды. Также после контакта с мясом нужно сполоснуть руки теплой водой с мылом в течение 20 секунд.

По словам Золотаревой, визуальная чистота сырого мяса не говорит о его безопасности. Содержать патогенные микроорганизмы может и продукт высокого качества.

