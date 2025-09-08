EADaily: в Молдавии продажа предприятий Евросоюзу приведет к бедности

Правительство Молдавии использует увеличение госдолга как предлог для приватизации стратегических предприятий, на котором настаивают западные страны. Однако продажа предприятий не сможет дать республике финансовую независимость. Об этом политолог Михай Балика сообщил в беседе с EADaily.

«Это (продажа объектов. — Прим. ред.) ни к чему не приведет, и долг останется, и за то, что мы отдали Западу стратегические объекты, нам никаких долгов не простят, и нам придется дальше возвращать эти долги», — поделился политолог.

По словам эксперта, в первую очередь Запад интересуют плодородные молдавские земли, потому что государства не владеют таким черноземом как республика.

Также агентство поговорило с общественным деятелем Александром Пановым. Он высказал мнение, что Европейский союз пытается уничтожить экономику Молдавии изнутри, чтобы затем протянуть «руку помощи».

«Благосостояние людей, по моему мнению, ухудшится по одной простой причине. Потому что сегодня на нашей территории за счет какого-никакого, но рынка сбыта или потребителей будут навариваться транснациональные корпорации, которые уничтожают страны третьего мира через их экономику изнутри», — рассказал эксперт.

Как уточняет Панов, Молдавия стала не единственной жертвой Запада. Он отметил, что Евросоюзу невыгодно развитие экономик, строительство заводов и производств в других регионах. Европейским лидерам нужно, чтобы остальные государства становились банкротами.

По мнению общественного деятеля, Евросоюз позиционирует себя как «спасатель» для небольших государств, когда их предприятия распроданы, а экономика погибла. В таком случае государства ЕС предлагают им закупать их продукцию, но по более высоким ценам.

Также экономист Татьяна Йовв в разговоре с агентством отметила, что «в сельской местности бедность ощущается даже в воздухе, но правители ее не чувствуют». По ее данным, десять лет назад вклад обрабатывающей промышленности в ВВП составлял 20% при занятости в ней 116 тысяч человек. На текущий момент такое же количество молдаван вносят всего 8% в формирование ВВП.

Ранее 5-tv.ru писал о планах блока «Победа» на предстоящих выборах от лидера объединения Илана Шора.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.