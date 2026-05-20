Тайга хранит молчание? — Новые подробности исчезновения семьи Усольцевых

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Спустя девять месяцев после пропажи следствие снова проверяет активность их смартфонов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В СК рассказали о последнем сигнале с телефона пропавших семьи Усольцевых

Информация о внезапном появлении сигналов с телефонов пропавших Усольцевых в сети не соответствует действительности. Об этом сообщило aif.ru со ссылкой на Следственный комитет.

В Красноярском крае 15 мая возобновились масштабные поисковые мероприятия на месте таинственного исчезновения супругов Усольцевых и их дочери. Вместе с этим в сети стали распространяться сообщения о том, что телефоны членов семьи снова активны. Однако в СК эти слухи опровергли.

«После их пропажи телефоны проверялись на предмет последнего сигнала. Сейчас их телефоны неактивны», — подчеркнула представитель ведомства Юлия Арбузова.

Семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и пятилетняя Арина — перестала выходить на связь еще 28 сентября 2025 года во время похода к горе Буратинка.

Известно, что гаджет Ирины был обнаружен внутри оставленного автомобиля, в то время как смартфон ее супруга подал последний сигнал в труднодоступной местности Партизанского района. Точка геолокации была зафиксирована в семи километрах от населенного пункта Кутурчин, неподалеку от скалистых склонов горы Алат.

Следственные органы по-прежнему придерживаются версии о несчастном случае, произошедшем во время похода Усольцевых. Первая поисковая операция, начатая в октябре 2025 года, была прекращена через две недели из-за экстремальных холодов и осадков.

Сейчас эксперты надеются, что таяние снега позволит обнаружить фрагменты одежды или личные вещи Усольцевых, которые прольют свет на их судьбу. Пока поиски ведутся силами спасателей и правоохранителей без участия гражданских лиц из-за соображений безопасности.

