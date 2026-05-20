Тайга хранит молчание? — Новые подробности исчезновения семьи Усольцевых
Спустя девять месяцев после пропажи следствие снова проверяет активность их смартфонов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В СК рассказали о последнем сигнале с телефона пропавших семьи Усольцевых
Информация о внезапном появлении сигналов с телефонов пропавших Усольцевых в сети не соответствует действительности. Об этом сообщило aif.ru со ссылкой на Следственный комитет.
В Красноярском крае 15 мая возобновились масштабные поисковые мероприятия на месте таинственного исчезновения супругов Усольцевых и их дочери. Вместе с этим в сети стали распространяться сообщения о том, что телефоны членов семьи снова активны. Однако в СК эти слухи опровергли.
«После их пропажи телефоны проверялись на предмет последнего сигнала. Сейчас их телефоны неактивны», — подчеркнула представитель ведомства Юлия Арбузова.
Семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и пятилетняя Арина — перестала выходить на связь еще 28 сентября 2025 года во время похода к горе Буратинка.
Известно, что гаджет Ирины был обнаружен внутри оставленного автомобиля, в то время как смартфон ее супруга подал последний сигнал в труднодоступной местности Партизанского района. Точка геолокации была зафиксирована в семи километрах от населенного пункта Кутурчин, неподалеку от скалистых склонов горы Алат.
Следственные органы по-прежнему придерживаются версии о несчастном случае, произошедшем во время похода Усольцевых. Первая поисковая операция, начатая в октябре 2025 года, была прекращена через две недели из-за экстремальных холодов и осадков.
Сейчас эксперты надеются, что таяние снега позволит обнаружить фрагменты одежды или личные вещи Усольцевых, которые прольют свет на их судьбу. Пока поиски ведутся силами спасателей и правоохранителей без участия гражданских лиц из-за соображений безопасности.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 17 мая
- Почти год без единой зацепки: поиски семьи Усольцевых возобновят в начале июня
- 15 мая
- Тайна тайги: поиски семьи Усольцевых возобновили спустя полгода
- 11 мая
- Такого еще не было: в Минском сельсовете сделали заявление об исчезновении Усольцевых
- 5 мая
- Тайга хранит ответы: поиски Усольцевых вышли на новый этап
- 29 апр
- Гиблое место: загадка исчезновения Усольцевых и другие тайны красноярской тайги
- 28 апр
- «Тайга свое берет»: после исчезновения Усольцевых в лесах пропал спецназовец
- 28 апр
- «Продают дома»: место исчезновения Усольцевых назвали «вторым перевалом Дятлова»
- 20 апр
- Без результатов? Спасатели завершили очередной этап поисков пропавшей семьи Усольцевых
- 17 апр
- Куда пропали Усольцевы? Нейросети проанализировали версии исчезновения семьи
- 17 апр
- Спасатели возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых
40%
Нашли ошибку?