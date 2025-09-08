Тревога — прочь! Как избавиться от тяжелых мыслей перед сном

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

В темное время суток у человека естественно увеличивается уровень мелатонина и может повышаться гормон стресса кортизол.

Фото: 5-tv.ru

Причиной тревоги перед сном может являться повышение уровня кортизола

Многие люди сталкиваются с тревожными мыслями перед сном. О том, откуда они берутся и как с ними справиться, пишет Life.ru

По мнению психологов, в течение дня мозг человека сконцентрирован на работе и бытовых заботах. Однако вечером все недосказанное и недоделанное начинает напоминать о себе. Кроме того, в темное время суток у человека естественно увеличивается уровень гормона мелатонина, а вместе с ним может повышаться и кортизол, если день был нервным.

Эксперты также выявляют и глубинные причины возникновения тревоги перед сном. Это информационный шум от новостей и соцсетей, невысказанные эмоции, прокрастинация, переедание на ночь или алкоголь, усиливающий возбуждение нервной системы, и одиночество.

Первый шаг на пути к решению подобной проблемы — осознание причины тревоги. Помимо этого, психологи советуют использовать ритуал завершения дня: минимум за час до сна откладывать телефон, прибегать к дыхательным практикам, в комнате создать мягкий и приглушенный свет, а также научиться вести внутренний диалог.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему человеку с возрастом нужно больше спать.

