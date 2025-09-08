Число желающих отправить войска на Украину убавилось после слов Путина

Рогов: число желающих отправить войска на Украину уменьшилось после слов Путина

Число стран, готовых направить войска на Украину, заметно уменьшилось после заявления президента России Владимира Путина. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Заявление президента России стало для многих агрессивно настроенных по отношению к России режимов отрезвляющим душем. Число желающих отправить войска на Украину заметно поубавилось», — поделился он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон называл 26 стран, которые входят в так называемую «коалицию желающих». Они согласны направить войска на Украину для обеспечения ее безопасности. Группа создана по инициативе Франции и Великобритании. Помимо этих двух государств, в коалицию входят Германия, Италия, Нидерланды, Финляндия, Дания, Бельгия, Канада и ряд других стран.

Однако после выступления Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума многие из этих стран публично отказались от идеи поставки или размещения войск на территории Украины.

Президент РФ заявил, что появление на территории Украины контингентов стран НАТО в ходе ведения боевых действий будет рассматриваться как законная цель для поражения Вооруженными силами РФ. Путин подчеркнул, что в случае достижения долгосрочного мира необходимость в иностранных войсках на украинской территории отпадет, и тогда их присутствие будет бессмысленным.

