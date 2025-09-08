Коты умеют грустить: как распознать депрессию у питомца и помочь ему

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 30 0

Осенняя хандра у домашнего любимца связана с сокращением светового дня.

Депрессия у кошек

Фото: www.globallookpress.com/Altan Gocher

Ветеринар Шеляков: питомцу в депрессии нужно уделить максимум внимания

У животных, как и у людей, может возникать сезонная депрессия. Осенняя хандра у котов, как правило, проявляется не так ярко, однако заботливый хозяин может заметить изменения в поведении. Как отличить временную депрессию от серьезных заболеваний и помочь своему питомцу, в беседе с URA.RU рассказал ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.

По словам эксперта, главная причина появления сезонной депрессии у котов кроется в сокращении светового дня. Когда солнца становится меньше, их организм начинает вырабатывать меньшее количество серотонина — гормона хорошего настроения.

«У кошек, как и у людей, уменьшается производство серотонина — гормона радости, и увеличивается уровень мелатонина, что вызывает сонливость и апатию», — поясняет ветеринар.

Осенняя хандра может привести к снижению активности, а также она сказывается и на аппетите животного: некоторые кошки начинают больше есть, другие — наоборот, теряют интерес к еде.

При легкой форме депрессии кошка может меньше играть, при этом интерес к еде и общению у нее сохраняется. Средняя тяжесть такого состояния влечет за собой отказ от любимых игр, потерю веса до 10% из-за сниженного аппетита, заметные нарушения сна и игнорирование привычных ритуалов. Тяжелая форма осенней депрессии проявляется тотальной апатией, значительной потерей веса, прекращением социального взаимодействия и характерной неопрятностью.

Шеляков объяснил, что кратковременная тоска у животных — это естественная реакция на смену сезонов, и серьезных проблем она, как правило, не несет. Однако, если апатия и странности поведения затягиваются на недели, это сигнал для похода к ветеринару.

Первое, что рекомендует ветеринар, — это уделять коту максимум внимания. При этом важно играть с питомцем, но не переутомлять его. Также помогут витамины и минеральные добавки и, конечно, доброжелательная атмосфера в доме.

«Животные — эмпаты. Если хозяева нервничают, ругаются, повышают голос, кошка впитывает этот негатив. Иногда у животных даже развивается стрессовый цистит из-за семейных скандалов», — подчеркнул эксперт.

Шеляков также добавил, что только наблюдение за изменениями у питомца поможет выявить на раннем этапе осеннюю депрессию и вовремя с ней справиться.

