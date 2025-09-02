Индийские павлины поселились на ВДНХ

Пол птиц пока не известен, его определят позже.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Москва приняла новых жильцов. На городской ферме ВДНХ поселились индийские павлины.

Двухмесячные птенцы достаточно хорошо адаптировались к смене жительства и радуют посетителей. Пол птиц пока неизвестен. Специалисты определяют его по окрасу, а проявляется он только к двум годам. У самцов яркие сине-зеленые перья, так они привлекают самок. Индийские павлины умеют взлетать на высоту до трех метров и живут около 20 лет.

