Индийские павлины поселились на ВДНХ
Пол птиц пока не известен, его определят позже.
Москва приняла новых жильцов. На городской ферме ВДНХ поселились индийские павлины.
Двухмесячные птенцы достаточно хорошо адаптировались к смене жительства и радуют посетителей. Пол птиц пока неизвестен. Специалисты определяют его по окрасу, а проявляется он только к двум годам. У самцов яркие сине-зеленые перья, так они привлекают самок. Индийские павлины умеют взлетать на высоту до трех метров и живут около 20 лет.
