+Целовалась с собакой: актриса Уколова рассказала о необычных моментах на съемках

Актриса Уколова рассказала, как целовалась с собакой на съемках

Актриса Анна Уколова рассказала о самых неприятных моментах на съемках, став гостьей программы «Шоу Воли». Один из таких — поцелуи с собакой.

«Мне в одном фильме по сценарию приходилось постоянно целоваться с собакой, но это было давно, тогда еще фильмы на пленку снимали», — рассказала Уколова.

С тех пор из-за неприятного опыта актриса не любит сниматься с животными.

Также актриса призналась, что публичная жизнь вызывает у нее большой стресс, поэтому она предпочитает вести скрытый образ жизни.

«В фильмах же я перевоплощаюсь в кого-то, а сейчас на интервью я не героиня, а просто Аня Уколова. Поэтому жизнь на публике — это волнительно, болезненно, а от стресса все болезни. Я вот перед вами выпила успокоительное», — добавила знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Анна Уколова ушла от мужа после 24 лет совместной жизни.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.