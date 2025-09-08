Евросоюз планирует ввести санкции против банков и энергетической отрасли России

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

Брюссель надеется координировать свои действия с США.

Bloomberg: ЕС хочет ввести новые санкции против банков и энергетики России

Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС

ЕС рассматривает введение новых санкций против российских банков и энергетических компаний в ближайшем будущем. Об этом сообщает Bloomberg. Брюссель планирует координировать свои действия с США для усиления экономического давления на Россию.

«Этот пакет мер, который станет 19-м, может также включать в себя санкции против российских платежных систем и кредитных карт, криптовалютных бирж, а также дополнительные ограничения на торговлю нефтью», — заявил источник агентства.

Ранее Евросоюз вводил несколько пакетов санкций, направленных на ограничение доступа России к европейским финансовым ресурсам и уменьшение экспорта энергоносителей страны. Сейчас усилия сосредоточены на дальнейшем блокировании использования российских энергетических ресурсов.

Ранее Трамп заявил о готовности перейти к новому этапу санкций против России. Однако, согласно данным CNN, президент США опасается, что ужесточение давления может негативно сказаться на переговорном процессе и привести к его срыву.

