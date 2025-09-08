В Киеве раскритиковали решение позволить Народной артистке РФ Анне Нетребко выступить в Лондоне. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Певица должна выйти на сцену через несколько дней — 11 сентября. По информации издания, Анна Нетребко выступит с главной партией оперы «Тоска» на открытии сезона в «Ковент-Гардене». Все билеты на представление уже раскуплены.

Этот факт так сильно не понравился бывшему главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ), а ныне послу страны в Великобритании Валерию Залужному, что он даже обратился в театр и правительство с требованием отменить концерт Нетребко. Его поддержали больше 200 украинских организаций. Однако власти Лондона никак не отреагировали на эти обращения.

Залужный считает выступление Анны Нетребко в Великобритании некой проверкой для страны, которая является «преданным» союзником Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анна Нетребко нахамила россиянам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.