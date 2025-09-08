«Это не шутки»: что грозит блогерам за попытки заработать в запрещенных соцсетях

Попытки блогеров заработать в запрещенных соцсетях могут привести к 10 годам тюрьмы

Попытки блогеров обойти запрет на рекламу в Instagram* могут привести к тюремному заключению. Причем срок немаленький — до десяти лет. Об этом 5-tv.ru рассказала юрист Екатерина Духина.

Каждый случай индивидуален. Однако факт остается фактом: Instagram принадлежит запрещенной в России организации, а потому обойти запрет на рекламу там не так просто, как кажется. За единичные случаи нарушения грозит административная ответственность — штраф до 20 тысяч рублей для физических лиц и до миллиона рублей — для юридических.

«Если речь идет о систематическом продвижении, то уже может встать вопрос о привлечении к уголовной ответственности как за содействие в деятельности экстремистской организации. Это уже совершенно не шутки. Наказание предусматривает до шести лет лишения свободы», — объяснила эксперт.

Очевидно, что случайное упоминание или попадание какой-либо вещи в кадр не повлечет за собой наказания. Однако в случаях, когда очевидная цель — повышение спроса и лояльности к конкретному бренду, к блогеру будут применяться санкции.

«Штраф у нас — по той норме, которая касается участия в деятельности запрещенной экстремистской организации — либо до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до шести лет. В случае, если власти сочтут, что блогер участвовал в организации такой деятельности, это уже до десяти лет», — заключила юрист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что блогеру Лерчек и ее бывшему мужу предъявили обвинения.

* — Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.