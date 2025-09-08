Офицер Королевской артиллерии Великобритании признался в сексуальном насилии над подчиненной

Бывший старший сержант Королевской артиллерии Великобритании Майкл Уэббер признал себя виновным в сексуальном насилии над 19-летней военнослужащей Джейсли Бек, которая в декабре 2021 года покончила с собой в армейском лагере. Об этом сообщило Daily Mail.

«В ходе расследования, проведенного в феврале, было установлено, что она покончила с собой после того, как пожаловалась на Уэббера. Его обвинили в том, что он повалил ее на пол, попытался поцеловать и засунул руку ей между ног во время корпоратива», — говорится в публикации.

Джейсли и Уэббер оба служили в Королевской артиллерии. В феврале 2025 года состоялось расследование инцидента, в ходе которого Уэббер признал вину по одному пункту сексуального преступления. На данный момент он ожидает приговора.

Семья погибшей подчеркнула, что ничто не вернет им дочь. Ранее мать девушки обвинила армию в сокрытии преступления и недостаточном внимании к жалобам дочери. По ее словам, руководство подразделения не восприняло серьезно сообщения Джейсли и попыталось оказывать на нее давление.

При этом, Уэбберу в мае 2022 года было присвоено звание уорент-офицера первого класса, несмотря на инцидент. Адвокат семьи отметил, что армия должна была незамедлительно сообщить о домогательствах в полицию и должным образом расследовать трагедию.

В ответ глава кадровой службы британской армии извинилась перед семьей и заявила о введении политики нулевой терпимости к сексуальным преступлениям и домогательствам в рядах вооруженных сил.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.