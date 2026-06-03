Появились кадры удара беспилотника ВСУ по пассажирскому автобусу в Енакиево

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры удара украинского беспилотника по рейсовому автобусу «Москва — Симферополь» в городе Енакиево Донецкой Народной Республики и последствий атаки. По словам корреспондента «Известий» Валентина Трушнина, дрон прилетел в транспортное средство на ходу.

Удар по гражданскому автобусу был нанесен в ночь на 3 июня беспилотником Вооруженных сил Украины.

В результате удара семь человек погибли на месте, еще 11 пострадавших с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

На месте происшествия продолжают работу экстренные службы, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Также Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки ВСУ на пассажирский автобус. Ведомство расследует обстоятельства удара и устанавливает личности причастных боевиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин провел совещание по расследованию теракта в ЛНР и мерам поддержки пострадавших. Он заявил, что удары ВСУ по подросткам и детям в Старобельске и Геническе открывают новую страницу в истории преступлений киевского режима.

Глава государства подчеркнул, что, сознательно совершая тяжелейшие преступления против несовершеннолетних, киевская власть решила придать конфликту новое качество, и это их выбор.

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