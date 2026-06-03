Появились кадры удара беспилотника ВСУ по пассажирскому автобусу в Енакиево

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 43 0

Семь человек погибли на месте, еще 11 были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры удара украинского беспилотника по рейсовому автобусу «Москва — Симферополь» в городе Енакиево Донецкой Народной Республики и последствий атаки. По словам корреспондента «Известий» Валентина Трушнина, дрон прилетел в транспортное средство на ходу.

Удар по гражданскому автобусу был нанесен в ночь на 3 июня беспилотником Вооруженных сил Украины.

В результате удара семь человек погибли на месте, еще 11 пострадавших с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

На месте происшествия продолжают работу экстренные службы, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Также Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки ВСУ на пассажирский автобус. Ведомство расследует обстоятельства удара и устанавливает личности причастных боевиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин провел совещание по расследованию теракта в ЛНР и мерам поддержки пострадавших. Он заявил, что удары ВСУ по подросткам и детям в Старобельске и Геническе открывают новую страницу в истории преступлений киевского режима.

Глава государства подчеркнул, что, сознательно совершая тяжелейшие преступления против несовершеннолетних, киевская власть решила придать конфликту новое качество, и это их выбор.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
3 июн
«Будут замалчивать»: Захарова об отсутствии реакции Запада на атаку ВСУ в ДНР
3 июн
В Смоленской области после атаки беспилотников ВСУ погибли два сотрудника МЧС
3 июн
Силы ПВО России за ночь сбили 354 украинских беспилотника
3 июн
Над Ленинградской областью уничтожили 50 БПЛА
3 июн
Семь человек погибли и 11 пострадали в результате атаки БПЛА на автобус в ДНР
3 июн
Дроны ВСУ повредили жилой дом в Мичуринске
3 июн
Ребенок в Брянской области пострадал в результате падения обломков беспилотника
2 июн
Житель ДНР погиб и еще шестеро пострадали из-за атак ударных дронов ВСУ
2 июн
Сбито два летевших в сторону Москвы беспилотника ВСУ
2 июн
ВСУ пытались атаковать торговый центр в Брянске
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
72.56
1.01 84.61
-1.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:54
Фильм «Буратино» покажут на Фестивале российского кино в Сербии
12:48
Банк «РОССИЯ», ПСБ и Токеон формируют технологическое партнерство в сфере цифровых валют и ЦФА
12:46
Сальдо рассказал о Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС
12:44
«Зубастый, но симпатичный лев»: рязанские ремесленники привезли на ПМЭФ свои работы
12:43
«Не бежать в банк»: Калинин призвал бизнес повышать производительность труда
12:39
Появились кадры удара беспилотника ВСУ по пассажирскому автобусу в Енакиево

Сейчас читают

Роботы вышли к гостям ПМЭФ-2026
«Будем тусить»: «Бурановские бабушки» исполнили песню «Юность моя» перед ПМЭФ-2026
Погодный монстр просыпается: планету может накрыть аномальной жарой
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео