«Зубастый, но симпатичный лев»: рязанские ремесленники привезли на ПМЭФ свои работы

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 25 0

На стенде региона красуются керамические статуэтки и затейливая посуда.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2026

Рязанские ремесленники привезли на ПМЭФ произведения народного творчества

Рязанские мастера привезли на ПМЭФ произведения народного творчества. Корреспондент 5-tv.ru узнал у народной художницы РФ Татьяны Лощиной о тонкостях местного керамического ремесла и кружевной вышивки.

Одна из «визитных карточек» рязанского народного промысла — традиционный скопинский керамический лев. Лощина продемонстрировала незавершенную фигуру гротескного зверя. Массивную голову на толстой шее и коротких тонких лапах позже увенчает грива.

«Традиционный скопинский лев. У него будет такая грива из тонких волосиков, он будет зубастый, но симпатичный», — заявила керамист.

На полках за спиной рукодельницы стоят и другие причудливые изделия — фигурки и разнообразная посуда. По словам Татьяны, народное творчество ее малой родины пользуется неизменным успехом у коллекционеров и ценителей.

«Народное творчество несет традиции из глубины веков. Мы их поддерживаем, эти традиции, и коллекционеров очень много (интересуется — Прим. ред.)», — рассказала мастер

В Рязанской области проходят масштабные конкурсы керамистов и гончаров, на которых те состязаются в мастерстве. Но ремесленники региона славятся не только керамикойВ поселке Кадом владеют искусством, которое называется вениз. Это затейливая кружевная и игольчатая вышивка «белым по белому».

Ранее на ПМЭФ-2026 к гостям вышли человекоподобные роботы.

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