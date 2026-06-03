«Не бежать в банк»: Калинин призвал бизнес повышать производительность труда

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 25 0

Компаниям важно не только искать кредиты, но и внимательнее смотреть на эффективность работы внутри предприятия.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Калинин: бизнесу России нужно увеличение производительности труда

Бизнесу России нужно увеличение производительности труда. Об этом заявил «Известиям» в рамках ПМЭФ-2026 президент «Опоры России» Александр Калинин.

По его словам, компаниям важно не только искать кредиты, но и внимательнее смотреть на эффективность работы внутри предприятия.

«Сегодня, чтобы выжить, нужно задуматься прежде всего о том, как ты на своем предприятии используешь труд? Если выручка на одного человека крайне низкая, первый резерв — не бежать в банк за кредитами, а сделать так, чтобы на одного человека выручка была существенно выше», — отметил Калинин.

Он подчеркнул, что повышение производительности труда — это не просто элементарный рецепт, а целая система управленческих и технологических решений.

По словам Калинина, речь идет не только о бережливом производстве или теориях качества, но и о внедрении искусственного интеллекта, цифровых инструментов, новых подходов к продвижению товаров, таргетированной рекламе и цифровом маркетинге.

Глава «Опоры России» обратил внимание, что сейчас тема производительности труда включена в федеральный проект. Однако, по его мнению, действующих масштабов недостаточно: проект охватывает около восьми тысяч компаний, а его финансирование составляет порядка пяти миллиардов рублей.

Калинин считает, что такими ресурсами проблему системно не решить. По его словам, повышение производительности труда должно стать не точечной программой, а широким национальным движением, в которое будет вовлечен российский бизнес.

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