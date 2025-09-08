Павел Деревянко и его жена Зоя Фуць приняли участие в акции по сбору мусора на Алтае

|
Анастасия Антоненко
Эксклюзив

Пара присоединилась к экологическому движению «Мусорная лавина».

Фото, видео: Пресс-служба «Эвалар»; 5-tv.ru

Актер Деревянко с женой приняли участие в акции по сбору мусора на Алтае

Актер Павел Деревянко и его жена Зоя Фуць вместе с эко-волонтерами движения «Мусорная лавина» приняли участие в акции по очистке главной природной жемчужины региона и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО — горы Белухи на Алтае.

Акция проводилась уже в пятый раз и охватила не только Белуху, но и экологические тропы вокруг нее. За 12 дней добровольцы собрали 200 мешков мусора общим весом 2100 килограмм.

«Горы Алтая — это совершенно уникальное место по своей энергетике! А Белуха входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такие природные жемчужины находятся у нас в стране, и важно не только наслаждаться ими, но и беречь их. В том числе ради наших детей, чтобы они тоже смогли увидеть эту первозданную красоту», — поделился Павел Деревянко в беседе с 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как прошла свадьба Павла Деревянко и Зои Фуць.


