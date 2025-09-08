Невеселый маркер времени: как «голый» номер Крида вылился в разборки в стиле 1990-х

Политтехнолог Ведутов: конфликт вокруг номера Крида — невеселый маркер времени

Битва за нравственность разразилась после недавнего концерта Егора Крида. Конфликт между главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной и певцом набирает обороты. Перепалка началась после того, как в одном из номеров на сцену вышла танцовщица в откровенном наряде. В зале — подростки, а концерт прошел с маркировкой 12+.

Над моральным обликом певца решил поработать и губернатор Самарской области, он пригласил Крида в гости на мужской разговор. Где кончаются границы дозволенного в искусстве, разбирался корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Эта история — чистая драматургия. К творчеству Егора Крида можно относиться по-разному. На то оно и творчество, кому-то и Чехов не мил. Кому-то мил Крид, кому-то нет. И тех, и других много.

Девчонки на сцене в небольшом количестве белья — это на любителя. Наибольшим нелюбителем оказалась Екатерина Мизулина. Это было лишь начало драмы, но сие нужно сразу уточнить.

«Направим обращение в СК и Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку в связи с умышленным совершением развратных действий в отношении несовершеннолетних», — заявила Мизулина.

Ясно, что Крид — не Маккартни и не кто-нибудь из Pink Floyd. Но на вкус и цвет все фломастеры разные. Крид собирает полные залы, любителей тоже достаточно.

Но вот оказывается, что нагота у него на сцене. Совращает он малолеток. Не доказано, но становится жарко. Во всех смыслах.

И тут мы, по канонам драматургии, потихоньку подходим к кульминации. Мизулина не одобряет — ладно. Но вот к ней примыкает губернатор Самарской области. Он воюет с футбольным клубом «Крылья Советов», за якобы финансовые махинации, и вполне возможно, что не «якобы», этим сейчас занимается следствие. Но следствие — процесс долгий, а медиапространство здесь и сейчас еще никому не мешало. Возможен поворот темы. В сторону Крида.

«Прошу, приедь в Самарскую область, с концертом не надо, здесь не время и не место. Ты просто ко мне в гости приедь. И мы поговорим», — заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Знаменательно, что это «приедь» Крид осуществить должен. Но не в гости, а как раз с концертом, он в Самаре запланирован на 1 октября. Интересно будет. Дело даже не в том, что запахло лексикой 1990-х, вроде уже отвыкли. Интересно, на кой «крид» губернатору вступать в эту драку.

«Этот конфликт — это не очень веселый маркер нашего времени, когда люди, которые претендуют на статус неких моральных камертонов, начинают выяснять, кто из них более, так сказать, морально безупречен. И если бы, например, это был бы спор академика Лихачева и Даниила Гранина, то вот тогда это бы имело какой-то смысл», — отметил политтехнолог Олег Ведутов.

Теоретически за обнаженку можно при желании привлечь и автора статуи Венеры Милосской, не то что там Егора Крида. Но вот есть сомнения, что это компетенция главы большого региона. Не то чтобы он не мог — может. Вопрос с том, стоит ли на такое растрачивать свой недюжинный управленческий потенциал.

