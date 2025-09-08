Прививочная кампания против гриппа началась в Москве

Пройти вакцинацию можно в поликлиниках и у станций метро, МЦК и МЦД.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

В Москве стартовала масштабная кампания по вакцинации от гриппа. Сделать прививку можно во всех городских поликлиниках, а с сегодняшнего дня еще и у станций метро, МЦК и МЦД. Там открыли мобильные пункты — всего их 18. Для прививки достаточно взять с собой паспорт и полис, а также пройти осмотр врача уже на месте.

«Вакцина разрабатывается Всемирной организацией здравоохранения. Она не содержит живого вируса. Поэтому тяжелого заражения, вообще заражения после этой прививки быть не может», — рассказала врач-методист Дарья Филатова.

Медики предупреждают: грипп гораздо опаснее обычной простуды. Он может привести к серьезным осложнениям. Вакцинация — самый эффективный способ защитить себя.

