«Из области наркотиков»: Сергей Никоненко рассказал о своей зависимости

Актер Никоненко рассказал о зависимости от карточных игр

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко признался, что столкнулся с зависимостью от карточных игр, сообщает издание «Абзац».

По словам звезды фильма «Завтра была война», пагубная привычка появилась у него более 50 лет назад и справиться с ней он смог, на удивление, благодаря выигрышу.

«Есть одно наркотическое средство, которое я испытал на себе. Но это было более 50 лет назад. Это карточная игра. Она из области наркотиков. Был большой выигрыш. Я тогда завязал и на деньги больше не играл никогда. Покер очень затягивает. Я взвесил свое состояние и испугался. Никому не советую пробовать», — поделился Никоненко.

Кроме того, актер назвал еще одну свою отрицательную черту. По его мнению, он до сих пор не научился грамотно распределять время. Артист жалуется, что в пожилом возрасте ему это очень мешает.

Ранее 5-tv.ru рассказал, от какой зависимости пытается избавиться Дима Билан более 20 лет.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX