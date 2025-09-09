«Чикатило смешной получился, да?» — Дмитрий Нагиев о своих драматических ролях

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

По мнению актера, получилось сыграть персонажа или нет — будут решать его биографы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Нагиев не стремится доказывать зрителям наличие таланта драматического артиста

Актер Дмитрий Нагиев не стремится доказывать зрителям наличие у себя таланта драматического артиста. Об этом он рассказал во время беседы с корреспондентом 5-tv.ru на съемках фильма «Елки-12».

«Даже Чикатило смешной получился, да? И непрощенный Виталий Калоев, наверное, тоже вызывает улыбку. Последняя работа в „Актерище“ — тоже, наверное, смешно умирал», — иронизировал артист.

По словам Нагиева, для него важно не соответствие чужим ожиданиям, а честное отношение к профессии. Успехи и неудачи, считает артист, пусть оценивают его биографы в будущем.

Актер добавил, что жанр комедии недооценен: многие не понимают, насколько это сложная и тонкая работа. При этом, проект «Елки», а особенно новая часть «Елки-12», остаются для него особыми.

«В них можно спрятать свой талант», — пояснил Нагиев.

Дистрибьютором фильма «Елки-12» выступает «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг Национальная Медиа Группа. — Прим. ред.). Премьера картины состоится 18 декабря 2025 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дмитрий Нагиев победил звездную болезнь.

