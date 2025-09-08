Развивается стремительно: в Африке выявлен вирус с высокой летальностью

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 24 0

От неизвестной болезни уже скончались более 50 человек.

Ученые ВОЗ грозят миру новым смертельным вирусом из Африки

Фото: www.globallookpress.com/Niclas Hammarstrom

В Африке выявлен вирус с высокой летальностью

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выявили новый опасный вирус в Африке. Он уже стал причиной гибели десятков людей, пишет Associated Press.

Первые случаи заражения зафиксированы в Демократической Республике Конго. Нулевыми пациентами названы трое детей, которые, как утверждается, съели мясо летучих мышей. За полтора месяца от ранее не известной медицине болезни скончались более 50 человек, указало агентство.

В публикации отмечается, что течение заболевания крайне стремительное и сопровождается высокой смертностью. Среди основных проявлений описаны приступы рвоты и внутренние кровотечения, которые нередко заканчиваются летальным исходом.

Несмотря на внешнее сходство симптомов с геморрагическими лихорадками, врачи подчеркивают, что речь идет о новом патогене. По их словам, уровень летальности новой инфекции превышает соответствующие показатели у лихорадки Эбола, денге и желтой лихорадки.

Медики настаивают, что выявленные особенности клинической картины и динамика ухудшения состояния пациентов указывают на самостоятельную природу возбудителя, а не на один из известных вариантов геморрагической инфекции.

