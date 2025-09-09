«Пример для многих»: петербурженка с нарушением слуха стала мамой в 11-й раз

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 20 0

Роды прошли при поддержке социального проекта «Мы вас слышим».

Назвала сына Владимиром: глухая петербурженка стала мамой в 11 раз

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Санкт-Петербурге женщина с нарушением слуха стала мамой в 11-й раз

В петербургском роддоме № 10 к выписке готовится первая участница социального проекта «Мы вас слышим» для глухих и слабослышащих мам. Для Нины Екимовой это уже 11-й ребенок. О радостном событии роженица сообщила в личном блоге.

«Ура! Сегодня у нас родился сын! Хочу назвать моего сына Владимиром в честь Владимира Бочарова, директора Санкт-Петербургского театра глухих. <…> Владимир Бочаров сам многодетный отец, что делает его примером для многих», — отметила петербурженка.

Екимова рожала в роддоме № 10 и ранее. Так, в 2023 году на свет появился десятый ребенок, которого она назвала в честь главврача учреждения — Ладой. А годом ранее Нина родила мальчиков-двойняшек — Ягуара и Юлиана. Уточняется, что, несмотря на инвалидность родителей, все малыши прекрасно слышат.

Медики отмечают, что в северной столице проживает не менее 18 тысяч глухих и слабослышащих людей, среди которых немало молодых женщин. Роды для них сложны вдвойне. Ведь им очень тяжело взаимодействовать с врачами и акушерами. Для помощи таким женщинам и был создан проект «Мы вас слышим». Он направлен на повышение комфорта для рожениц с нарушением слуха.

Для достижения этой цели в штат роддома № 10 были привлечены профессиональный сурдопереводчик, доула и акушерка с базовым знанием русского жестового языка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что родители в Подмосковье массово отказываются от иностранных имен для своих детей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
82.34
0.78 96.57
1.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:36
«Пример для многих»: петербурженка с нарушением слуха стала мамой в 11-й раз
2:18
Возвращенный из Афганистана ученый Каверин опубликовал первое фото из аэропорта
2:01
Израиль намерен атаковать Газу после теракта в Иерусалиме
1:45
«Франция сыта по горло»: жители страны сравнивают Макрона с овощем
1:31
Улыбка на миллион: почему важно регулярно обновлять зубные пломбы
1:15
Фотограф ФК «Спартак» Александр Ступников скончался на 41-м году жизни

Сейчас читают

«Бедность ощущается даже в воздухе»: умирающие молдавские села и земли — под нож
Дрон ВСУ влетел в девятиэтажный дом в ДНР
«Это не шутки»: что грозит блогерам за попытки заработать в запрещенных соцсетях
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025