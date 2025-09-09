«Пример для многих»: петербурженка с нарушением слуха стала мамой в 11-й раз

В Санкт-Петербурге женщина с нарушением слуха стала мамой в 11-й раз

В петербургском роддоме № 10 к выписке готовится первая участница социального проекта «Мы вас слышим» для глухих и слабослышащих мам. Для Нины Екимовой это уже 11-й ребенок. О радостном событии роженица сообщила в личном блоге.

«Ура! Сегодня у нас родился сын! Хочу назвать моего сына Владимиром в честь Владимира Бочарова, директора Санкт-Петербургского театра глухих. <…> Владимир Бочаров сам многодетный отец, что делает его примером для многих», — отметила петербурженка.

Екимова рожала в роддоме № 10 и ранее. Так, в 2023 году на свет появился десятый ребенок, которого она назвала в честь главврача учреждения — Ладой. А годом ранее Нина родила мальчиков-двойняшек — Ягуара и Юлиана. Уточняется, что, несмотря на инвалидность родителей, все малыши прекрасно слышат.

Медики отмечают, что в северной столице проживает не менее 18 тысяч глухих и слабослышащих людей, среди которых немало молодых женщин. Роды для них сложны вдвойне. Ведь им очень тяжело взаимодействовать с врачами и акушерами. Для помощи таким женщинам и был создан проект «Мы вас слышим». Он направлен на повышение комфорта для рожениц с нарушением слуха.

Для достижения этой цели в штат роддома № 10 были привлечены профессиональный сурдопереводчик, доула и акушерка с базовым знанием русского жестового языка.

