Выставка культуры КНДР открылась в Москве

Экспозиция будет работать до 10 октября.

Влюбиться в Корейскую народную демократическую республику через работы художников с этого дня можно в Москве.

Во Всероссийском музее декоративного искусства впервые стартует выставка, на которой представлено более 120 экспонатов — от живописи до мозаики и вышивки, на которых запечатлены как сцены исторических событий, так и пейзажи КНДР.

«Вы увидите здесь потрясающие жанровые работы, вы увидите здесь работы, посвященные современной архитектуре, современной жизни в крупных городах и в маленьких деревнях, потрясающие работы, которые рассказывают нам о новом курорте, который открылся совсем недавно. Ну и если говорить серьезно, ряд этих работ посвящены уже специальной военной операции», — рассказала министр культуры России Ольга Любимова.

Познакомиться с корейской культурой, национальными традициями и даже праздниками можно будет до 10 октября.

