Вертолет Ми-28НМ уничтожил технику и боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 24 0

Цель уничтожена, экипаж вернулся на площадку вылета.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Опубликованы кадры атаки вертолета Ми-28НМ

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар по живой силе противника и бронированной технике ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

По докладам авианаводчика цель была уничтожена.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
82.34
0.78 96.57
1.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:45
Балалайка и медведь — уже норма: что еще удивляет иностранцев в русских
6:35
Пореченков в погоне за Кологривым: премьера фильма «Беги» уже через два дня
6:30
Самострой-ловушка: тысячи россиян живут в нелегальных домах
6:15
Половина автосервисов в России не принимает запчасти клиентов для ремонта
6:05
Предприниматель Деревянко арестован в Москве по делу о госизмене
6:00
Вертолет Ми-28НМ уничтожил технику и боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

«Бедность ощущается даже в воздухе»: умирающие молдавские села и земли — под нож
«Это не шутки»: что грозит блогерам за попытки заработать в запрещенных соцсетях
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Найдена пропавшая во время прогулки в Шахтах шестилетняя девочка

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025