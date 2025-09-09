Предприниматель Деревянко арестован в Москве по делу о госизмене

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 27 0

Он занимался оптовой торговлей, в частности, ювелирными изделиями.

В Москве арестовали предпринимателя Деревянко по делу о государственной измене

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

В рамках уголовного дела о государственной измене Мещанский суд города Москвы постановил отправить в СИЗО российского предпринимателя Сергея Деревянко. До задержания он занимался фермерской деятельностью, а также осуществлял оптовую торговлю, в частности ювелирными изделиями. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы судебной картотеки.

«Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ИП Деревянко С. И. по ст. 275 УК РФ („Государственная измена“). Решение вступило в силу», — отмечается в публикации.

Уточняется, что дело рассматривается в закрытом от СМИ и публики режиме. В том числе не подлежат огласке и вопросы, связанные с мерой пресечения. Именно поэтому в суде отказались как-либо комментировать уголовное дело. Подчеркивается, что по статье о государственной измене Деревянко грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве по подозрению в госизмене заключили под стражу двух граждан России.

