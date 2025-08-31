В Москве заключили под стражу двух граждан России по подозрению в госизмене

Московский Мещанский суд одобрил заключение под стражу двух граждан России. Их обвиняют в государственной измене. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальные документы дела.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу обвиняемого по ст. 275 УК РФ („Государственная измена“)», — говорится в материалах.

Заседание по избранию меры пресечения состоялось в закрытом режиме. Подробности дела в настоящее время не разглашаются. Согласно данным агентства, злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве супругов приговорили к 15 и 17 годам колонии за государственную измену. Оба, как утверждает следствие, работали на украинскую разведку. Осужденные собирали информацию о подразделениях ФСБ, МВД и Росгвардии, а также пытались узнать личные данные военных, судей и сотрудников правоохранительных органов. Добытые сведения супруги передавали своему куратору, который платил им денежное вознаграждение за «работу».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.