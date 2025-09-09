В Европе закрыли 72 крупных промышленных предприятия за 8 месяцев

В 2025 году Европейский союз (ЕС) столкнулся с беспрецедентной волной закрытия крупных промышленных предприятий, которая стала самой масштабной с момента мирового финансового кризиса 2009 года. За первые восемь месяцев года были остановлены 72 крупных объекта. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Европейского мониторинга реструктуризаций.

Массовые закрытия привели к значительным социально-экономическим последствиям: более 18 тысяч сотрудников промышленного сектора потеряли работу, что делает этот период третьим по масштабу сокращений в истории ЕС. Лишь пандемия (18,7 тысячи сокращенных) и финансовый кризис 2008–2009 годов (27,3 тысячи сокращенных) превзошли эти показатели.

Однако, для сравнения, во время пандемии COVID-19 в 2020 году закрылось 49 крупных предприятий, что сейчас кажется относительно невысокой цифрой на фоне нынешних событий.

Причины масштабных закрытий разнообразны. Во-первых, отголоски глобального экономического кризиса и геополитическая нестабильность затруднили финансовое положение многих компаний. Во-вторых, введенные США тарифы на европейские товары, а также высокие цены на энергоносители и снижение внутреннего спроса сыграли разрушительную роль для производств.

Помимо этого, технологические изменения и цифровизация, а также политика ЕС по переходу к «зеленой» экономике требуют от промышленных гигантов значительных вложений, что не всегда по силам.

Из предприятий ЕС больше всего пострадали:

Автомобильные заводы в Германии и Франции, вынужденные снижать объем выпуска из-за дефицита микрочипов и энергетических затрат;

Металлургические комбинаты в Польше и Чехии, не выдержавшие конкуренции с зарубежными производителями и ростом стоимости сырья;

Производственные площадки химической промышленности в Бельгии и Нидерландах, где закрытие связано с экологическими требованиями и инвестицией в модернизацию;

Текстильные фабрики в Италии, столкнувшиеся с подорожанием рабочих ресурсов и международной конкуренцией.

Наибольшее количество закрытых крупных промышленных предприятий приходится на Испанию — 17% от общего числа. Во Франции прекращение работы затронуло 14% предприятий. Чехия и Германия поделили по 11% закрывшихся объектов. Менее всего предприятий прекратило работу в Хорватии и Дании — всего по одному на каждую страну за рассматриваемый период.

Эксперты прогнозируют усиление тенденции в ближайшем будущем, если не будут приняты меры по поддержке промышленного сектора, включающие снижение налоговой нагрузки, субсидирование энергоносителей и стимулирование инвестиций в инновации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.