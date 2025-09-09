В Европе закрыли 72 крупных промышленных предприятия за 8 месяцев

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 45 0

Более 18 тысяч сотрудников потеряли работу.

В Европе рекордно закрыли 72 крупных промышленных предприятия

Фото: www.globallookpress.com/Presidential Office of Ukraine

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В 2025 году Европейский союз (ЕС) столкнулся с беспрецедентной волной закрытия крупных промышленных предприятий, которая стала самой масштабной с момента мирового финансового кризиса 2009 года. За первые восемь месяцев года были остановлены 72 крупных объекта. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Европейского мониторинга реструктуризаций.

Массовые закрытия привели к значительным социально-экономическим последствиям: более 18 тысяч сотрудников промышленного сектора потеряли работу, что делает этот период третьим по масштабу сокращений в истории ЕС. Лишь пандемия (18,7 тысячи сокращенных) и финансовый кризис 2008–2009 годов (27,3 тысячи сокращенных) превзошли эти показатели.

Однако, для сравнения, во время пандемии COVID-19 в 2020 году закрылось 49 крупных предприятий, что сейчас кажется относительно невысокой цифрой на фоне нынешних событий.

Причины масштабных закрытий разнообразны. Во-первых, отголоски глобального экономического кризиса и геополитическая нестабильность затруднили финансовое положение многих компаний. Во-вторых, введенные США тарифы на европейские товары, а также высокие цены на энергоносители и снижение внутреннего спроса сыграли разрушительную роль для производств.

Помимо этого, технологические изменения и цифровизация, а также политика ЕС по переходу к «зеленой» экономике требуют от промышленных гигантов значительных вложений, что не всегда по силам.

Из предприятий ЕС больше всего пострадали:

  • Автомобильные заводы в Германии и Франции, вынужденные снижать объем выпуска из-за дефицита микрочипов и энергетических затрат;
  • Металлургические комбинаты в Польше и Чехии, не выдержавшие конкуренции с зарубежными производителями и ростом стоимости сырья;
  • Производственные площадки химической промышленности в Бельгии и Нидерландах, где закрытие связано с экологическими требованиями и инвестицией в модернизацию;
  • Текстильные фабрики в Италии, столкнувшиеся с подорожанием рабочих ресурсов и международной конкуренцией.

Наибольшее количество закрытых крупных промышленных предприятий приходится на Испанию — 17% от общего числа. Во Франции прекращение работы затронуло 14% предприятий. Чехия и Германия поделили по 11% закрывшихся объектов. Менее всего предприятий прекратило работу в Хорватии и Дании — всего по одному на каждую страну за рассматриваемый период.

Эксперты прогнозируют усиление тенденции в ближайшем будущем, если не будут приняты меры по поддержке промышленного сектора, включающие снижение налоговой нагрузки, субсидирование энергоносителей и стимулирование инвестиций в инновации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
82.34
0.78 96.57
1.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:49
Роспатент отказал исполнителю SHAMAN в регистрации товарного знака «Я русский»
9:48
«Шишки» и деформация стоп: какая обувь может изуродовать ваши ноги
9:40
На крокодиловой ферме в Ейске случился пожар: выжили ли животные
9:16
Минпросвещения установило единое время изучения каждого предмета в школе
9:01
Гипсовая против клинкерной: какую декоративную плитку не стоит класть в доме
9:00
«Жить, как боги»: Гай Германика рассказала о ценности хороших продюсеров

Сейчас читают

«Бедность ощущается даже в воздухе»: умирающие молдавские села и земли — под нож
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Худеем на работе: как убрать живот и подтянуть тело, не выходя из офиса
Найдена пропавшая во время прогулки в Шахтах шестилетняя девочка

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025