Погибли клавишник группы «Ностальгия» Сокун и певица Петрук

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 84 0

Их тела были найдены в Финском заливе.

Погибли Евгений Сокун и Анжела Петрук

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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В Финском заливе, недалеко от городского поселения Приморское в Ленинградской области обнаружены тела 63-летнего клавишника кавер-группы «Ностальгия» Евгения Сокуна и 61-летней певицы Анжелы Петрук. Об этом сообщил сын исполнительницы Максим Петрук на своей странице в социальных сетях.

«С прискорбием сообщаю, что мамы больше нет, она погибла. <…> До последнего не хотелось верить, но, к сожалению, моей мамы больше нет», — написал Петрук.

Трагедия произошла 30 мая. На следующий день рыбаки нашли перевернутую надувную лодку на якоре. Она находилась в 800 метрах от берега. У воды был припаркован автомобиль Сокуна, а внутри лежал рюкзак с документами, принадлежащими певице.

Тела погибших музыкантов обнаружили водолазы 6 июня. Наследник артистки добавил, что церемония прощания и похороны Петрук пройдут 13 июня.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер основатель, бессменный вокалист и гитарист рок-группы «Опасные соседи» Глеб Малечкин. Ему было 62 года.

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