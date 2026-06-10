Телефон все еще активен, а в тайге найдены вещи: новые загадки в поисках семьи Усольцевых
В тайге Красноярского края завершился очередной этап масштабной операции.
Фото: © РИА Новости/Илья Тимин
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Подполковник запаса Иванников: Усольцевы связаны с иностранными спецслужбами
Новый этап поисков семьи Усольцевых, пропавшей осенью 2025 года в тайге Красноярского края, завершился 9 июня. Работы в районе Кутурчинского Белогорья были рассчитаны на пять дней и должны были закончиться к 13:00 по местному времени.
К месту поисков допустили только специалистов. Для этого в районе проведения мероприятий установили блокпост. В Следственном комитете сообщили, что такая мера дала результат: посторонних на территорию не пустили, а следователи, криминалисты и волонтеры смогли спокойно работать.
Кроме того, в зоне поисков были обнаружены вещи, которые сейчас проверяют на возможную принадлежность семье Усольцевых. В ходе операции было обследовано около одной тысячи квадратных километров труднопроходимой горной тайги.
К новой операции привлекли около 80 человек. Среди них были сотрудники Следственного комитета, спасатели, силовики, специалисты Госохотнадзора, волонтеры и участники поискового отряда «ЛизаАлерт». Также использовались беспилотники, транспорт повышенной проходимости, мототехника и криминалистическое оборудование. Подробнее о результатах поисков — в материале 5-tv.ru.
Что известно об исчезновении Усольцевых
Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной пропали 28 сентября 2025 года. Семья отправилась в поход к горе Буратинка в районе поселка Кутурчин и больше не вышла на связь.
Вместе с ними была собака. Предполагалось, что поход займет несколько дней. Однако домой Усольцевы так и не вернулись. Родственники забили тревогу после того, как они перестали выходить на связь.
Осенью 2025 года в Красноярском крае уже проходили масштабные поиски. Спасатели, полиция и добровольцы обследовали десятки квадратных километров тайги и сотни километров дорог, но следов семьи обнаружить не удалось.
Почему поиски возобновили
Новая фаза поисковой операции началась после схода снега. Весной и в начале лета специалисты получили возможность повторно проверить участки, которые ранее могли быть труднодоступны или скрыты под снегом.
На опубликованных Следственным комитетом кадрах с места работ видно, что поиски проходили в горно-лесистой местности. Территория покрыта травой, на склонах много крупных камней и валунов. В операции также участвовали служебные собаки.
Главная задача нового этапа — повторно обследовать приоритетные зоны и маршруты, ведущие к Кутурчинскому Белогорью.
Загадка телефона Сергея Усольцева
Одной из самых обсуждаемых деталей последних дней стало заявление исследователя Валентина Дегтерева в беседе с aif.ru. Он рассказал, что попытался дозвониться на номер главы семьи Сергея Усольцева.
По словам Дегтерева, телефон сначала оказался в сети, а после звонка трубку якобы сняли, но в ответ была тишина. Позже, как утверждает исследователь, ему перезвонили с другого номера, однако снова никто не говорил.
«Сначала телефон был в сети, я дозвонился — трубку сняли, но в ответ — тишина. Позже перезвонили с другого номера и тоже молчали. Самое удивительное: через некоторое время владелец отключил возможность входящих вызовов. Такое ощущение, что человек с того света управляет функциями номера», — рассказал Дегтерев.
Исследователь также заявил, что номер Сергея Усольцева до сих пор указан в актуальных госконтрактах и привязан к его странице во «ВКонтакте». По его словам, на телефон продолжают приходить SMS, а значит, номер остается активным.
Дегтерев выдвинул две версии: либо телефон находится у самих Усольцевых, либо им пользуются люди, которые могут быть связаны с исчезновением семьи.
СК не подтвердил слухи о захвате бизнеса
Параллельно в СМИ появились сообщения о возможных странностях вокруг компании «Поливест-Железногорск», связанной с Сергеем Усольцевым.
Обсуждались версии о попытке захвата фирмы, «цифровом рейдерстве», долгах и возможном исчезновении главы семьи из-за бизнес-конфликтов.
Однако Следственный комитет не подтвердил информацию о подозрительной активности в бухгалтерских документах компании. По данным ведомства, Сергей Усольцев по-прежнему числится директором организации и владельцем 50% акций. Остальная часть принадлежит его партнерам.
Сын Ирины заявил, что его не уведомили о поисках
На фоне возобновления поисков высказался Даниил Баталов — сын Ирины Усольцевой. Он заявил, что его не уведомили о начале нового масштабного этапа работ, хотя сам он ждет возможности принять участие в поисках родственников.
«Меня никто не оповещал, хотя я очень жду возможности поехать на поиски», — сказал Баталов.
Версия о разведке
Самой громкой и спорной версией последних дней стало предположение подполковника запаса, военного эксперта Олега Иванникова. В беседе с NEWS.ru он заявил, что Усольцевы могли не погибнуть в тайге, а сбежать из страны, чтобы скрыться от российских правоохранительных органов.
«Усольцевы могли сбежать из страны, чтобы скрыться от российской судебно-правоохранительной системы и запутать следствие. Все это позволяет делать выводы, что глава семьи работал на иностранную разведку, а жена была его помощницей», — сказал Иванников.
Он также предположил, что пятилетняя дочь могла использоваться как прикрытие, поскольку семья с ребенком вызывает меньше подозрений. Дополнительным аргументом эксперт назвал то, что старший сын Сергея Усольцева живет в США.
«Из-за этого сейчас семью ищут так активно. Все, что совершали Усольцевы, вписывается в „азбуку разведчика“, когда нужно тайно покинуть страну», — заявил Иванников.
При этом официального подтверждения этой версии нет. Следствие публично не сообщало о доказательствах, которые указывали бы на связь Усольцевых с иностранными спецслужбами.
В тайге нашли вещи, которые могут принадлежать Усольцевым
Как сообщили ТАСС в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии, в зоне проведения поисковой операции были обнаружены предметы, которые сейчас проверяют на возможную принадлежность семье Усольцевых.
Какие именно вещи нашли следователи, в ведомстве не уточнили. Также пока неизвестно, где именно были обнаружены находки и могут ли они помочь установить обстоятельства исчезновения супругов Сергея и Ирины Усольцевых, а также их пятилетней дочери Арины.
В настоящее время специалисты проводят необходимые проверки и экспертизы. Официальных выводов о связи найденных предметов с пропавшей семьей пока не сделано.
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