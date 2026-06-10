Вино как искусство: в Великом Новгороде проходит фестиваль «Виноград»

Великий Новгород на несколько дней стал точкой притяжения для ценителей высокой гастрономической культуры. Там проходит фестиваль «Виноград» — это масштабная ярмарка, где встречаются не просто виноделы, а целые регионы, чтобы доказать: российское вино — это искусство.

Гости могут совершить путешествие по стране, от виноградников Крыма до долин Кубани, пробуя на вкус солнце разных широт. Корреспондент «Известий» Анастасия Харченко уже все увидела.

Исконно русская земля, река и бокал российского вина на фоне Новгородского Кремля. Здесь точно знают, как затронуть каждую струну души. На этой площадке лучшие виноделы страны, ученые, деятели искусства. Всех их объединяет фестиваль «Виноград».

«Это самый крупный эногастрономический фестиваль России, куда приехали самые известные винодельни», — рассказала руководитель национального агентства маркетинга российского вина Екатерина Топорищева.

Первое место встречи — Великий Новгород. Площадка фестиваля поделена на множество зон: здесь можно послушать лекции, побывать на концерте и, самое главное, попробовать вино.

Здесь, на новгородской земле, встретились сразу несколько винодельческих регионов. Вот, например, в зоне Крыма в мгновение можно оказаться на юге, отдохнуть на песке и в некотором смысле попробовать крымское солнце в бокале.

Кроме того, здесь учат правильно дегустировать. Крупнейшее винодельческое предприятие Крыма, винная сокровищница «Массандра», представляет свои лучшие образцы и делится секретами искусства сомелье.

«Наши самые титулованные — мускат белый Красного камня, который завоевал огромное количество наград, Гран-при по всему миру, и аналогов которому нет ни в одной стране мира», — сказала бренд-амбассадор «Массандра» Ольга Лепедина.

Самое главное — эти образцы прошли проверку временем. Например, дом шампанских вин «Новый свет» не изменяет своим традициям, которые заложил еще его основатель князь Голицын в XIX веке. Некоторые гости приезжают сюда специально, чтобы попробовать эти шедевры винодельческого искусства.

— «Новый свет», их выдержка продолжительная, на дрожжевом осадке. Это действительно очень вкусно.

Популярностью пользуется и бренд марочных вин ««Inkerman». В этом году он отмечает 65-летие со дня основания. Это уникальный проект, который сочетает традиции и тренды.

«Мы представляем не только классические вина, выдержанные, которые готовятся виноделами с большим опытом, но также мы чувствуем тренды существующего рынка, что хочет потребитель», — рассказала представитель бренд-маркетинга крымских брендов «Массандра», «Inkerman» и «Новый свет» Алена Редькина.

Одна из новых площадок фестиваля — филиал Политехнического музея в Великом Новгороде. Здесь о вине можно узнать с исторической точки зрения, материалы касаются и последних достижений «Курчатовского института».

Президент Национального исследовательского центра Михаил Ковальчук акцентирует внимание на том, что в последние годы виноградарство в России начало развиваться в геометрической прогрессии.

«У нас просто взрыв произошел. У нас не было вообще российского вина. Сегодня мы занимаем больше 60, под 70%. Сегодня это жесткий контроль, это уже в любом случае вино, натуральный продукт», — заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Российские вина представляют на международных конкурсах, их высоко оценивают профессиональные критики. Каждый год пополняется список наград.

«Это медали международных конкурсов, которые начиная с 2015 года мы постоянно берем: платины, двойные золота. Вот сегодня буквально нам придут результаты конкурса «Энжаль де Брюссель», — рассказал заместитель исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов России Павел Майоров.

Но важнее то, что российское вино с достоинством оценивает и любит главный критик — потребитель.

«На самом деле вкусное вино, именно крымское. Много всего перепробовала, но крымское очень вкусное. Правда, за наши вина, за наше производство. Ура, вперед, Россия!» — поделилась участник эногастрономического фестиваля «Виноград» Мария Муникова.

Это пятый сезон фестиваля, который уже успел полюбиться миллионам. В этом году «Виноград» проходит в формате масштабного тура. В Великом Новгороде он продлится до 14 июня, а затем переместится в другие города. На очереди — Уфа, Самара, Ярославль и Геленджик. Так что познакомиться с лучшими российскими винами можно будет сразу в нескольких регионах.

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