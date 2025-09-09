Песков рассказал о неоднократных звонках мошенников

|
Диана Кулманакова
Попался ли официальный представитель Кремля на хитрые уловки?

Песков рассказал о своем опыте общения с мошенниками

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Официальному представителю Кремля Дмитрию Пескову неоднократно звонили мошенники. Однако он еще ни разу не попадался на их хитрые уловки. Об этом он рассказал на Восточном экономическом форуме в беседе с ТАСС.

«Звонили. Много лет уже звонят, много лет. Но как-то пока никто, скажем так, не преуспел», — поделился он.

Песков также сообщил, что его родственники едва не становились обманутыми злоумышленниками. По его словам, членов семьи лишь «чудом удавалось» спасти от мошеннических схем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин в день рождения старается проводить время с семьей. Однако порой у российского лидера выдается «служебное празднование». Путину исполняется 73 года 7 октября.

Также ранее 5-tv.ru писал о новой схеме мошенничества. В последние несколько месяцев эта схема стала самой популярной среди злоумышленников. Злоумышленники вынуждают россиян самостоятельно звонить им на неизвестный номер.

