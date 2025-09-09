Попался ли официальный представитель Кремля на хитрые уловки?
Песков рассказал о неоднократных звонках мошенников
Официальному представителю Кремля Дмитрию Пескову неоднократно звонили мошенники. Однако он еще ни разу не попадался на их хитрые уловки. Об этом он рассказал на Восточном экономическом форуме в беседе с ТАСС.
«Звонили. Много лет уже звонят, много лет. Но как-то пока никто, скажем так, не преуспел», — поделился он.
Песков также сообщил, что его родственники едва не становились обманутыми злоумышленниками. По его словам, членов семьи лишь «чудом удавалось» спасти от мошеннических схем.
