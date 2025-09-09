Финансирование ВСУ могут исключить из проекта министерства войны США

С таким предложением выступили в американском Конгрессе и напомнили, что Вашингтон уже перечислил Киеву более 175 миллиардов долларов.

В американском Конгрессе предлагают исключить финансирование украинских боевиков из проекта бюджета министертсва войны (прежнее название Минобороны США. — Прим. ред.). Член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин напомнила: Штаты уже перечислили Киеву более 175 миллиардов долларов.

Учитывая, что долг США сегодня более 37 триллионов, Вашингтон больше не может финансировать иностранные войны и оборону стран, с которыми их не связывают никакие обязательства.

