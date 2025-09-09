Автосервисы начали отказывать в ремонте с использованием сторонних запчастей

Причиной аварий могут стать бракованные запчасти. Их доля на российском рынке сегодня доходит до 20%. Из-за этого автосервисы массово отказывают автолюбителям в ремонте машин. Чтобы избавить себя от головной боли в виде претензий и гарантийного ремонта, мастерские просто не обслуживают клиентов, которые заказали детали в интернет-магазине. Законно ли это — у экспертов спросил корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Со своим нельзя. Общепитовскую фразу все чаще слышно со дна ямы автосервиса. Станции техобслуживания отказывают в ремонте, если запчасти для машины купили не у них. Почти половина СТО в России, по данным экспертов союза автосервисов, отказываются от работы с запчастями клиентов. Водители, чтобы сэкономить, чаще всего покупают детали на онлайн-платформах, где доля брака достигает 20%. С такими комплектующими автомеханики предпочитают не связываться.

«Заказываем мы у своих поставщиков, мы несем ответственность и гарантию даем. Клиент сам заказывает и привозит, мы за это не несем ответственность», — заявил автомеханик Владимир Челпанов.

Доля истины в этом есть. Попасть на склады крупных поставщиков торговцам контрафактом сложно, а вот выставить подделку, неотличимую от оригинала, на маркетплейсе проще простого.

«В основном все меняют. Кто не слушает, тот через три месяца опять меняет. Он знал, что он делает», — добавил автомеханик Дмитрий Опылев.

В случае поломки цена восстановительного ремонта может быть сопоставима с покупкой подержанного авто, и эти расходы в судебном порядке взыскивают со станций техобслуживания.

«Даже если автосервис указывает в договоре на то, что мы работаем только со своими запчастями, такие условия договора судами признаются и квалифицируются как недействительные, так как они противоречат федеральному закону о защите прав потребителей», — объяснил юрист Никита Кулачкин.

Автосервисы опасаются исков за некачественные услуги со стороны заказчиков, поэтому берут расписки, мол, в случае чего, разбирайтесь сами или катитесь, то есть проезжайте мимо.

«Мы всегда готовы предложить качественный аналог, рынок переполнен автозапчастями, есть, из чего выбрать, и есть действительно достойные варианты», — отметил управляющий СТО Александр Яшин.

Но вот у некоторых коммерсантов наценка доходит до неприличия. Петербуржец Юрий перед поездкой на юг ремонтировал двигатель.

«Мне озвучили цену на эти детали. Цена на эти детали оказалась в 2-2,5 раза дороже, чем на рынке, поэтому я решил привезти свои детали», — рассказал автовладелец Юрий Козлов.

Правда, микроавтобус далеко не уехал, пришлось обратиться в другую мастерскую, и там вскрылся обман.

«При мне разобрали двигатель и показали, мало того, что там стоят некачественные китайские запчасти, не те, которые я привозил, там еще и не хватало некоторых запчастей», — добавил мужчина.

Если не хочется переплачивать за детали и работу, запчасти можно заказать на специализированных сайтах и все заменить самому, в интернете полно пошаговых видеоинструкций, как это сделать. Для этого понадобятся время, терпение, инструменты, подходящая одежда и место. Нужно быть готовым к тому, что в процессе работы обязательно выяснится, что вы что-то забыли.

Покупать запчасти у автосервиса клиент не обязан, не вправе и станция техобслуживания навязывать дополнительные услуги в виде продажи деталей. Только этот факт еще нужно будет доказать в суде.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.