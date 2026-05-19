Болит голова и темнеет в глазах: как выявить опасное для жизни загустение крови

При появлении симптомов важно вовремя обратиться к врачу и проверить здоровье.

Что такое загустение крови и чем оно опасно

Врач Надежда Чернышова: загустение крови чревато развитием тромбозов

Выявить у себя загустение крови можно по ряду признаков. Однако самый точный способ — сделать общий анализ крови. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

«Густая кровь — это не медицинский термин. В медицине есть термин — синдром повышенной вязкости крови. Это значит, что нарушено соотношение жидкой части крови и элементов в ней: лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов», — пояснила эксперт.

Как подчеркнула врач, такое состояние крайне опасно, поскольку оно может стать причиной развития тромбозов. Это, в свою очередь, может привести к инфаркту или инсульту.

По словам Надежды Чернышовой, загустение крови может никак внешне не проявляться. Бывает и так, что человек до последнего не знает о наличии этого заболевания. Поэтому очень важно вовремя ходить к врачу и проверять здоровье, в том числе сдавать общий анализ крови.

Терапевт отметила, что к симптомам, которые могут указывать на загустение, крови, относят: частые головные боли, потемнение в глазах, головокружение и покалывание в кистях рук и стопах, а также мурашки на коже.

Болит голова и темнеет в глазах: как выявить опасное для жизни загустение крови
