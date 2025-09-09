У Стаса Михайлова появилась созданная нейросетью песня

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 37 0

Артист считает ИИ отличным вспомогательным инструментом.

«Не получилось»: у Стаса Михайлова появилась созданная нейросетью песня

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В репертуаре народного артиста РФ Стаса Михайлова есть созданная нейросетью песня. Об этом певец рассказал корреспонденту ТАСС.

В беседе с журналистом артист признался, что некоторые композиции, которые написал ИИ, ему кажутся интересными. Поэтому он не так давно купил подобную песню. Однако был разочарован. По его мнению, донести глубинный смысл и тронуть душу у такой композиции не получилось.

Тогда артист решил получше ознакомиться с подобными творческими работами, и пришел к выводу, что в треках, созданных ИИ, нет главного — жизненной энергии и эмоций.

«Мне кажется, потом, может быть, что-то такое произойдет и ИИ заменит композитора. Но все же, все, что связано с музыкой, находится на уровне души и сердца», — сказал Стас Михайлов, добавив, что ИИ пока не научился чувствовать.

Несмотря на это, нейросеть, как считает певец, по-прежнему остается отличным вспомогательным инструментом, в том числе и в творческом процессе. Например, он выпустил клип с певицей Люсей Чеботиной, который доработал ИИ. Артист считает этот клип «классным».

Ранее 5-tv.ru писал, что Стас Михайлов удивил поклонников ценой своего роскошного особняка.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+22° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
82.34
0.78 96.57
1.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:58
Трамп планирует открыть в США сеть психиатрических клиник
15:40
Звезда «Игры престолов» Хафтор Бьернссон установил рекорд в становой тяге
15:34
«Странный опыт»: глава OpenAI перестал различать посты ботов и людей
15:30
Почему Дубай? Дмитрий Нагиев рассказал об открытии актерской студии в ОАЭ
15:30
Школе в Донецке присвоят имена ефрейтора Коковина и рядового Глосса
15:23
Военный блогер Алехин заподозрен в отмывании денег под предлогом помощи СВО

Сейчас читают

«Чикатило смешной получился, да?» — Дмитрий Нагиев о своих драматических ролях
«Всех беспокоит судьба»: что ждет «Город 312» после возвращения Аи
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
«Шишки» и деформация стоп: какая обувь может изуродовать ваши ноги

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025