Авиакомпания «Победа» обновила правила перевозки ручной клади

Пресс-служба авиакомпании «Победа» сообщила о снятии ограничений по весу ручной клади и увеличении ее габаритов до 15×36×30 сантиметров.

Теперь, помимо основной ручной клади, пассажиры могут брать с собой рюкзак размером не более 12×36×30 сантиметров. Прежние размеры (36×30×27) остаются в силе, что дает возможность использовать их без ограничений по весу при условии, что кладь помещается в калибратор.

Также на борт можно взять товары из Duty Free в запечатанном пакете (до 24×32×10), ноутбук в мягком чехле, зонт-трость и букет цветов.

Пассажиры имеют право провозить один костюм в портпледе, детское питание, лекарства и устройства для переноски детей.

Напомним, что ранее авиакомпания столкнулась с судебными разбирательствами из-за незаконного сокращения размеров ручной клади, что привело к необходимости пересмотра правил. Щербинский суд Москвы 6 июля обязал авиакомпанию сменить политику.

