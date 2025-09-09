Симптомы похожи на грипп: клещи в Подмосковье разносят опасную инфекцию

Случаи гранулоцитарного анаплазмоза человека зафиксированы в Московской области

В Московской области зафиксированы первые случаи гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ) — инфекции, которая может вызвать тяжелые осложнения. Врач общей практики Роман Фишкин в беседе с корреспондентом aif.ru рассказал, как проявляется болезнь и почему она опасна.

ГАЧ передается через укусы иксодовых клещей, включая таежного и собачьего. Эти паразиты, как пояснил Фишкин, особенно активны с весны до поздней осени. Они обитают как в лесах, так и в городских парках. К слову, клещи этого же вида переносят также энцефалит и болезнь Лайма.

После укуса заражение ГАЧ происходит не сразу. Инкубационный период составляет от трех до 21 дня. Попав внутрь, возбудитель начинает атаковать нейтрофилы — клетки крови, отвечающие за защиту от инфекций.

«Болезнь не передается от человека к человеку, а только через укус клеща», — подчеркнул Роман Фишкин.

По его словам, заразиться анаплазмозом можно в любом регионе, где обитают эти паразиты. Клещи переносят инфекцию после контакта с диким животным, а затем они способны передать ее человеку.

Роман Фишкин пояснил, что анаплазмоз трудно диагностировать, потому что у него длительный инкубационный период. Симптомы этой болезни часто напоминают грипп: высокая температура с ознобом, сильная слабость, головная боль, тошнота, рвота, потеря аппетита, мышечные и суставные боли. В редких случаях может появиться кашель и болеть горло.

Фишкин добавил, что в зоне риска находятся, в первую очередь, люди старшего возраста и пациенты с хроническими заболеваниями, а также те, кто поздно обратился за медицинской помощью. В тяжелых случаях у человека может развиться сепсис, дыхательная или почечная недостаточность.

«Нельзя заниматься самолечением — прием неправильных антибиотиков может смазать картину болезни», — предупредил врач.

