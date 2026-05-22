Выкиньте пластырь: врач рассказала, как защитить родинки от солнечных ожогов

Летний зной требует особого внимания к состоянию кожи, чтобы предотвратить развитие серьезных заболеваний.

Как защитить родинки от солнечных ожогов

Врач Кашух: заклеивать родинки пластырем во время пребывания на солнце вредно

Заклеивать родинки пластырем во время пребывания на солнце категорически не рекомендуется из-за риска развития воспалительных процессов. Об этом в беседе с агентством URA.RU рассказала врача Екатерина Кашух.

По словам специалиста, под плотным материалом кожа лишается доступа воздуха и начинает активно потеть, что создает идеальную среду для раздражения невуса. Вместо этого врач советует использовать качественные солнцезащитные кремы с высоким индексом SPF и носить свободную одежду из натуральных тканей, таких как лен или хлопок.

Особую осторожность при нахождении под ультрафиолетовыми лучами следует проявлять людям со светлой кожей или большим количеством пигментных пятен.

«Многие считают, что в жаркую погоду лучше носить как можно меньше одежды, однако со стороны защиты кожи это не совсем правильно», — сказала Кашух.

Она привела в пример жителей пустынь, которые выбирают закрытые светлые наряды. Для надежной защиты медик рекомендует использовать средства с SPF не ниже 30, а для чувствительной кожи — SPF 50, обновляя слой каждые два часа, особенно после контакта с водой.

Регулярный самоосмотр является ключевым фактором профилактики меланомы. Поводом для немедленного обращения к дерматовенерологу или онкологу должны стать любые изменения формы, цвета или размера родинки, а также появление зуда и кровоточивости.

Эксперт отметила, что современные клиники используют цифровые дерматоскопы и даже искусственный интеллект для мониторинга состояния новообразований. Если врач обнаружит подозрительные признаки, родинку направят на удаление и последующее гистологическое исследование для исключения злокачественного процесса.

Профилактические визиты к специалисту важны даже в тех случаях, когда кожные образования не доставляют видимого дискомфорта.

