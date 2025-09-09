Американец сделал лодку из грибов и вышел на ней в океан

Сколько километров ему удалось проплыть?

Фото, видео: 5-tv.ru

Американец вышел в свободное плавание на настоящем грибе. Чтобы отправиться в путешествие, Сэм Шумэйкер вырастил целую лодку. Для этого он взял старый рыболовный каяк в качестве формы и засеял его грибным мицелием. Через шесть недель он разросся, образовав монолитную форму.

Шумэйкер проплыл целых 40 километров по открытому океану. И, по словам экспериментатора, такое плавсредство гораздо легче обычного каяка. К тому же абсолютно экологичное.

Как раз к вопросу экологии американец и попытался привлечь общественность. Он призывает присмотреться к грибам как к альтернативе пластику.

